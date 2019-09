Am Wort waren bei der Enquete auch geladene Meteorologen und Umweltexperten. Parteiübergreifend war man sich bei der Enquete einig: das Burgenland sei in vielen Bereichen ein Vorreiter in Sachen Klimaschutz. Vor allem was den Ausbau der erneuerbaren Energie betrifft, betonten die parteifreien Abgeordneten Gerhard Hutter und Gerhard Steier, es gebe aber auch noch Luft nach oben. „Es gehört gehandelt. Es ist genug geredet worden – es gehört endlich auch die Struktur geschaffen, das was sich im Klimapakt äußert, in die Realität umzusetzen“, so Steier.

Nachholbedarf sehen die Abgeordneten beispielsweise im Ausbau des öffentlichen Verkehrs. Man habe Schienen, die nicht benützt werden und zu wenig Bussysteme innerhalb und zwischen den Gemeinden, sodass die Menschen nicht die Möglichkeit hätten, die öffentlichen Verkehrsmittel auch zu nutzen, sagte ÖVP-Landesparteiobmann Thomas Steiner.

„Wir sind gefordert so rasch wie möglich, viele Dinge für den öffentlichen Verkehr zu tun. Wir sind gefordert auch öffentliche Busse zu installieren. Wenn ich von Deutschkreutz nach Lutzmannsburg fahren möchte, muss ich über 17 Ecken fahren“, so Manfred Kölly vom Bündnis Liste Burgenland.

Es wäre notwendig, Diesel- und Benzinautos ab 2030 nicht mehr neu zuzulassen, die erneuerbaren Energien massiv auszubauen und eine massive Schienen- und Öffi-Initiative zu starten, sagte Wolfgang Spitzmüller von den Grünen.

Karin Stampfel (FPÖ) spracht sich gegen eine CO2 Steuer aus. „Gebote statt Verbote ist unsere Devise, daher sprechen wir uns gezielt gegen die Einführung neuer Steuern – wie zum Beispiel einer CO2 Steuer aus – da es eine solche bereits in der Form der Mineralölsteuer gibt“, so Stampfel.

ORF

Das Burgenland soll bis 2050 klimaneutral werden

Klimaschutz-Landesrätin Astrid Eisenkopf (SPÖ) betonte, dass das Burgenland bis zum Jahr 2050 klimaneutral sein soll. Man solle auf keine fossilen Energieträger mehr angewiesen sein und im Burgenland sagen können, dass man alles gegen den Klimawandel getan habe, um ihn so gut wie möglich einzudämmen, so Eisenkopf. „Wir möchten bis 2050 unsere Treibhausemissionen um 90 Prozent reduzieren und den gesamten Bedarf an Energie aus erneuerbaren Quellen decken“, so Eisenkopf. Einig sind sich die Parteien darüber, dass der Klimawandel nur gemeinsam bewältigt werden könne.