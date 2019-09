Das Studienzentrum für Frieden und Konfliktlösung auf der Friedensburg Schlaining umfasst drei große Bereiche: Wissenschaft, Bildung und Konfliktberatung. Öffentlich kaum bekannt, sind die Aktivitäten im Bereich Konfliktberatung – zum Teil auch aus Gründen der Diskretion. So trafen sich im Frühjahr hochrangige Vertreter von Konfliktparteien aus dem Sudan in Stadtschlaining. Im Sudan tobt seit Jahren ein blutiger Bürgerkrieg in der Provinz Darfur. Man arbeite schon seit Jahren in Dafur und sei im Dialog mit Rebellengruppen in Bezug Schutz von Kinderrechten, sagte Direktorin Gudrun Kramer. Es gehe darum, dass Kinderechte eingehalten würden, auch wenn Bürgerkrieg sei.

ORF

Vermittler im Konflikt Israel – Palästina

Der Konflikt Israel – Palästina ist ein weiteres Betätigungsfeld für die Mitarbeiter der Studienzentrums. Sie versuchen, zwischen streng religiösen Gruppen auf beiden Seiten zu vermitteln. Arbeit im Verborgenen, die international hoch geschätzt werde, sagte Norbert Darabos, der seit sechs Monaten Präsident des Studienzentrums ist. Das Budget sei knapp, aber abgesichert.

Es könne immer mehr Geld sein, aber man habe mehr als zwei Millionen Euro Budget, dass über die Republik Österreich – über das Bundeskanzleramt, über das Verteidigungsministerium, über das Land Burgenland – finanziert werde, so Darabos. Man habe eine sehr gute Zusammenarbeit mit den Ministerien. Am Montag beginnt auf der Friedensburg Schlaining eine friedenspädagogische Konferenz – auch das ist ein Highlight im Programm des Studienzentrums.