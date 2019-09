Der Unfall passierte am Morgen gegen 7.15 Uhr in Krumbach (Bezirk Wiener Neustadt -Land). Der 53-jährige aus dem Bezirk Oberwart hatte für die Entladearbeiten eine Hebeschlinge an der Rüttelplatte befestigt und hielt sie hoch, damit sein 44-jähriger Kollege aus dem Bezirk Oberpullendorf diese Schlinge mit dem Krangreifer erfassen konnte.

Als der Greifer bereits fast geschlossen war, löste sich plötzlich eine der beiden Laschen der Hebeschlinge. Der 44-Jährige stoppte den Greifer und der 53-Jährige wollte die losgelöste Lasche wieder in den Greifer legen. Dabei kam es zu dem Unglück, weil sich der Greifer zu früh schloss. Laut Polizei hatte der 44-Jährige vermutlich übersehen, dass das Opfer die Hand noch im Greifer hatte. Der 53-Jährige wurde mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus Oberwart gefahren.