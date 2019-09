Kultur

Elisabeth Kulman: Umjubelter Liederabend

Elisabeth Kulman hat als Opernsängerin alles erreicht, wovon man träumen kann. Vor fünf Jahren – am Höhepunkt ihrer Karriere – hat sie entschieden, der Opernbühne den Rücken zu kehren. Seither singt sie nur noch Konzertprogramme, die zu ihr passen. Am Dienstagabend gab sie „La femme c’est moi“ in der Wiener Staatsoper.