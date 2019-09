Von dem 40 Jahre alten Bank Burgenland-Gebäude ist derzeit nur das Beton-Gerippe übrig. Fassade, Außenfenster und tragende Wände wurden abmontiert und eingerissen. Nur der Aufzug im Kern ist geblieben. Im Innenhof der Zentrale der Bank Burgenland stehen zwischen riesigen Schutt- und Eisenhaufen die Bagger und Container der ausführenden Baufirma Porr. Mit dem riesigen Umbau-Bauprojekt mit einem Gesamtvolumen von etwa 15 Millionen Euro befinde man sich im Zeitplan, erklärt Gerhard Nyul, stellvertretender Vorstands-Vorsitzender.

ORF

„Wir hoffen, dass wir noch vor Weihnachten winterfest werden, sprich, dass die Fassade bereits am Gebäude ist, sodass dann über den Winter innen gearbeitet werden kann“, so Nyul.

Neubau am Stadtrand wäre Alternative gewesen

Das Bankgebäude mit der ursprünglich 3.500 Quadratmeter großen Bürofläche wird auf 4.300 Quadratmeter erweitert. Dafür wurden – stadteinwärts – zwei Nachbarhäuser gekauft und abgerissen. Es habe die Alternative gegeben ein komplett neues Gebäude am Stadtrand zu errichten, man habe sich aber entschieden aufgrund der Kundenfrequenz am alten Standort zu bleiben, so Nyul.

ORF

Testbetrieb soll für Herbst 2020 geplant

Im Oktober 2020 will Nyul in den Testbetrieb gehen. Dann werden einige der Mitarbeiter vom Filialstandort Oberpullendorf und von der Haydngasse in Eisenstadt in die Zentrale übersiedeln. In Summe werden 195 Mitarbeiter in der Filiale tätig sein, der Bau sei auf 220 Mitarbeiter ausgerichtet.

ORF

Bis zur geplanten Eröffnung in mehr als einem Jahr müssen Kunden der Bank Burgenland nur die Straße überqueren. Im Erdgeschoss der Bankengruppe Grawe (Grazer Wechselseitige) ist deren Tochtergesellschaft, die Bank Burgenland, bis auf weiteres eingemietet.