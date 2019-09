Der Alpenländische Kreditorenverband spricht von einer „massiven Steigerung“ bei den Unternehmen. Die Zahl der Firmeninsolvenzen stieg im Burgenland von Jänner bis September zum Vergleichszeitraum 2018 um mehr als 22 Prozent. Insgesamt gab es 158 Insolvenzen, im Vorjahr waren es 29 weniger.

I&T Siegendorf größter Insolvenzfall

Im Bundesländervergleich gab es nur in Tirol ein größeres Plus bei den Firmeninsolvenzen. Betroffen waren im Burgenland vor allem kleine Unternehmen. Die größte Insolvenz im Burgenland betrifft die Firma I&T Gmbh in Siegendorf (Bezirk Eisenstadt-Umgebung), mit insgesamt 49 betroffenen Dienstnehmern – mehr dazu in I&T neuerlich insolvent.

Burgenland bei Privatinsolvenzen im Bundestrend

Einen Rückgang gab es hingegen bei den Privatinsolvenzen. 186 Verfahren wurden eröffnet, ein Zehntel weniger im Vergleich zum Vorjahr. Das Burgenland bestätigte damit eine nahezu österreichweite Entwicklung: Außer in Salzburg ging die Zahl der Privatinsolvenzen in jedem Bundesland zurück.