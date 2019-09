Pamela Rendi-Wagner ist die erste Frau an der Spitze der SPÖ und Spitzenkandidatin für die Nationalratswahl 2019. Für die Wahl zeigte sie sich zuversichtlich: „Ich war ja viel unterwegs und ich war ganz nahe bei den Menschen und ich merke in den letzten Wochen und Tagen: da tut sich etwas. Die Menschen haben eine wachsende Zustimmung zu meinen Ideen, für die Zukunft in Österreich. Es gibt nur eine Umfrage die wichtig ist, das ist die am 29. September und ich werde bis zur letzten Sekunde kämpfen, um das Vertrauen der Österreicherinnen und Österreicher zu bekommen“, so Rendi Wagner.

SPÖ-Spitzenkandidatin Pamela Rendi-Wagner im Interview Pamela Rendi-Wagner im Gespräch mit ORF-Burgenland-Chefredakteur Walter Schneeberger

„Sind eine große Parteienfamilie“

Auf die Frage, ob sie sich im Wahlkampf vom Burgenland und von Tirol genug unterstützt fühle, sagte Rendi-Wagner: „Wir sind eine große Parteienfamilie und ich war jetzt eben auch unterwegs und habe alle getroffen, sehr oft getroffen, unter anderem heute auch Hans Peter Doskozil. Wir stehen alle Schulter an Schulter und wir wissen, worum es am 29. September geht. Wir kämpfen für mehr Gerechtigkeit und für mehr Menschlichkeit in Österreich.“