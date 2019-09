Chronik

Tödlicher Unfall mit Rasentraktor

Ein Gemeindebediensteter ist am Mittwochnachmittag bei einem Arbeitsunfall in Weichselbaum (Bezirk Jennersdorf) ums Leben gekommen. Der 57-Jährige dürfte mit einem Rasentraktor in ein Bachbett gestürzt sein und dabei tödliche Verletzungen erlitten haben.