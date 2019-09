Nach Juergen Maurer als Eishockeyspieler in „Harri Pinter, Drecksau“ ist es nun Katharina Straßer, die sich für eine weitere ORF-Stadtkomödie aufs Eis wagt. In „Curling für Eisenstadt“ setzt Straßer gemeinsam mit Marlene Morreis, Veronika Polly und Maddalena Hirschal alles daran, die Damen-Curling-Weltmeisterschaft in die burgenländische Hauptstadt zu holen.

Sendungshinweis „Curling für Eisenstadt“, 13.9.2019, 20.15 Uhr, ORF 1

In weiteren Rollen der ersten Eisenstädter ORF-Stadtkomödie standen u. a. Wolfgang Böck, Maria Simon-Lade, Oliver Rosskopf, Holger Schober, Christoph Krutzler und Esther Schweins vor der Kamera. Die Dreharbeiten gingen in Eisenstadt, Illmitz Frauenkirchen und in Wien über die Bühne.

Neue Burgenland-Stadtkomödie: „Curling für Eisenstadt“ ORF-Burgenland-Redakteurin Krsitina Buconjic war bei der Filmpräsentation im Schloss Esterhazy dabei.

Regie führte Andreas Schmied. „Das Besondere an der Idee und dem Drehbuch ist, dass in erster Linie vier ganz tolle Frauen im Mittelpunkt stehen, die eine Curling-Mannschaft gründen – das allein ist schon etwas, das man nicht jeden Tag auf dem Tisch hat. Für den Wintertourismus und Wintersportarten ist Eisenstadt bekanntlich nicht das erste Ziel – insofern ist Eisenstadt wiederum perfekt für diese Geschichte", so Schmied bei der Filmpräsentation im Schloss Esterhazy.