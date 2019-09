2017 erreichte JETZT im Burgenland 2,8 Prozent – das schlechteste Ergebnis unter allen Bundesländern. Bei der kommenden Nationalratswahl will die Liste jedenfalls stärker werden. Überzeugen will man mit den Themen Abwanderung, Wohnen und Verkehr.

Spitzenkandidatin Herta Emmer kritisierte beim Wahlkampfauftakt am Montag etwa den Ausbau der Burgenlandschnellstraße S31 und forderte stattdessen mehr öffentliche Verkehrsmittel: „Wir bauen und verbreitern eine Straße ohne Not mit Unmengen an Geldeinsatz. Gleichzeitig haben wir keine Lösung für die Mobilität im Burgenland“.

ORF

Kritik an Pflegeservice Burgenland

Auf Platz zwei der Landesliste kandidiert Maria Mauk. Die Trausdorferin ist beruflich in der Betreuung von behinderten Menschen tätig. Mauk kritisierte das neu gegründete Pflegeservice Burgenland, bei dem sich Angehörige von Pflegebedürftigen anstellen lassen können. Eltern von behinderten Kindern hätten sich bei ihr gemeldet, weil das Pflegeservice sich nur für ältere pflegebedürftige Menschen einsetzen würde. Es sei nicht vorgesehen, dass Eltern, die ihre Kinder pflegen, hier auch angestellt werden können.

Emmer widmet sich auch dem Thema Korruption. Sie stellte am Montag einen Zusammenhang zwischen den aktuellen Problemen bei Güssinger Mineralwasser und der Ibiza-Affäre her. Sie befürchtet, dass heimische Wasserquellen ins Ausland verkauft werden könnten.