Aus sportlicher Sicht war es im Burgenland wohl die größte Überraschung an diesem Wochenende: Die Stegersbach Tigers konnten ihren Meistertitel im Inlineskaterhockey heuer nicht verteidigen und das obwohl die Burgenländer in der gesamten Saison insgesamt nur ein Spiel verloren haben – nämlich ausgerechnet das Finale gegen die Gäste aus Linz.

ORF

Entschieden wurde das Finalspiel, das auch heuer wieder im Sportzentrum in Stegersbach ausgetragen wurde, vor allem im letzten Drittel. Nach einer Fünf-Minuten-Strafe kassieren die Tigers in Unterzahl gleich zwei Treffer. Am Ende verlieren sie das Spiel mit 7:11.

ORF

Nachdem die Stegersbach drei Titel in Folge geholt haben, hat Linz die Südburgenländer jetzt als Staatsmeister abgelöst. Nach dem zweiten Platz beim Europacup heuer in Essen, glänzen die Tigers heuer also auch in der nationalen Meisterschaft in Silber.