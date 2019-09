Im Wesentlichen geht es um zwei Punkte, die im Fokus dieser Kooperation stehen: Man möchte dem Bewegungsmangel von Kindern und Jugendlichen entgegenwirken und das Burgenland als Standort für Volleyball etablieren. „Das ist auch für uns als Sportland Burgenland ein wichtiger Einstieg, um eben Bewegung in die Schulen zu bringen und gleichzeitig den Fachverbänden die Möglichkeit zu geben, auf ihre Sportart aufmerksam zu machen“, so Landesrat Christian Illedits (SPÖ).

Auch beim österreichischen Volleyballverband freut man sich auf die Zusammenarbeit: „Ein großes und wichtiges Projekt wird im Burgenland stattfinden, bei dem wir Kinder zur Bewegung und dadurch auch zum Sport animieren möchten“, so Gottfried Rath, Sportdirektor des Volleyballverbands.

Neuer Volleyball-Belag

Seit Jahren nutzt das Volleyball-Nationalteam das Landessportzentrum in Steinbrunn als Trainingscamp. Um die Infrastruktur weiter zu verbessern, ist ein neuer Volleyball-Belag gekauft worden. Er ist mobil und kann somit in verschiedenen Hallen aufgebaut werden. „Das ist etwas, wo wir uns überzeugen haben lassen, dass es wichtig ist, diesen Belag anzuschaffen. 80.000 Euro hat er gekostet“, so Landesrat Illedits. Aktuell handelt es sich noch um eine mündliche Vereinbarung, der Vertrag soll in den kommenden Wochen unterzeichnet werden.