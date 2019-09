Der Dachverband Österreichischer Vereinigungen im Ausland sieht sich selbst als Interessensvertretung für im Ausland lebende Österreicherinnen und Österreicher – in politischen, kulturellen, sozialen und wirtschaftlichen Belangen und als Serviceorganisation. So sei man vor allem stolz, das Briefwahlrecht sowohl für Auslands-, aber auch für Inlandsösterreicher erkämpft zu haben. Das nächste Ziel sei nun E-Voting zu ermöglichen und einzuführen, also eine elektronische Stimmabgabe.

ORF

Ziel: Netzwerk über die ganze Welt aufbauen

Auch in Sachen Doppelstaatsbürgerschaften ist der Dachverband aktiv, möchte das Thema für den Bund attraktiver machen und die Vorteile aufzeigen. Das übergeordnete Ziel ist es, ein Netzwerk über die ganze Welt aufzubauen, so der Präsident des Verbandes Jürgen Em. „Das nützt Österreich, das nützt aber zum Beispiel auch jungen Leuten, die beruflich ins Ausland gehen wollen. Da sind dann Leute da, die ihnen helfen können. Wir wollen in der heutigen Zeit auch die Digitalisierung vorantreiben und da sind wir dran“, so EM.

Austrians.org soll junge Generation ansprechen

Unter „austrians.org“ sollen sich Menschen im Ausland und Interessierte vernetzen können. Durch die digitale Lösung soll vor allem die junge Generation angesprochen werden. Neben dem E-Voting fordert der Auslandsösterreicher Weltbund unter anderem eine Vertretung der Auslandsösterreicher im Parlament sowie mehr finanzielle Unterstützung durch Bund und Länder.

Burgenländer ist heuriger Auslandsösterreicher des Jahres

Im Zuge der Weltbund-Tagung wird auch der Auslandsösterreicher des Jahres ausgezeichnet: Heuer bekommt die Auszeichnung der 44-jährige Burgenländer Markus Stefan Bugnyar. Er ist Rektor des Österreichischen Hospizes zur Heiligen Familie in Jerusalem.

Vier Tage Programm im Burgenland

Im Mittelpunkt des Programms für die rund 300 Teilnehmer des Jahrestreffens steht die am Freitag und Samstag stattfindende Generalversammlung. Am Samstag finden außerdem ein Festakt mit der Auszeichnung des „Auslandsösterreichers des Jahres“ sowie am Abend der Ball des Auslandsösterreicher-Weltbundes statt. Zum Rahmenprogramm des Treffens gehören unter anderem eine Führung durch den Steinbruch St. Margarethen, eine Tour durch Rust und ein Besuch im Nationalpark Neusiedlersee – Seewinkel.