Lipphart-Kirchmeir trat im Jahr 1997 in den Justizwachedienst ein und sammelte in den Justizanstalten Schwarzau, Wien-Simmering und Hirtenberg Erfahrung im allgemeinen Justizwachdienst. Im Jahr 2006 wechselte er als juristischer Mitarbeiter zum unabhängigen Bundesaslysenat des Innenministeriums und leitete in weiterer Folge die Außenstelle Eisenstadt des Bundesasylamts.

Im Jahr 2009 schloss er das Doktoratsstudium der Rechtswissenschaften ab. Im Jahr 2014 wurde Lipphart-Kirchmeir im Zuge der Reorganisation des Bundesaslyamts zum Regionaldirektor der Regionaldirektion Burgenland des Bundesamts für Fremdenwesen und Asyl bestellt. Lipphart-Kirchmeir betätigt sich außerdem wissenschaftlich als Mitautor des Kommentars zum Fremdenpolizei- und Asylrecht.