Das Hotel Larimar in Stegersbach ist eines von sechs Hundehotels im Burgenland. Zwölf der rund 120 Zimmer werden eigens für Hundebesitzer zur Verfügung gestellt. „Jeder Hundehalter hat die Sorge, was mit dem Hund passiert, wenn sie mit ihm im Urlaub sind – wenn sie bei der Massage sind oder baden gehen – hier hat der Hund auch einen Garten dabei“, so Johann Haberl, Hotelinhaber des „Larimar“.

ORF

Für Hundebesitzer gibt es einen eigenen Restaurantbereich. Hier werden neben den normalen Speisen auch Hundemenüs angeboten. Dabei kann man zwischen zwei Menüs und verschiedenen Größen wählen. Weil auch in Hundehotels darauf Wert gelegt wird, dass alles sauber bleibt, gibt es vor den separaten Hundezimmern eine Pfotendusche.

ORF

Schwimmgelegenheit für Hunde

Elisabeth Gabauer und ihre Tochter sind mit ihrem Hund Charlie bereits zum siebten Mal Gast im Hotel. Im eingezäunten Spiel- und Schwimmbereich können Hunde auch ohne Leine herumtoben und im Hundeschwimmteich ein erfrischendes Bad nehmen. „Der Teich ist das Highlight für Charlie und auch für uns. Wenn es so heiß ist, wie in den letzten Tagen ist das wunderbar – da haben wir ihn gar nicht mehr rausbekommen“, so Elisabeth Gabauer aus Grimmenstein.

Ein Herz für Hunde hat man auch im Hotel „Das Eisenberg“ im Bezirk Jennersdorf. Besonders beliebt ist vor allem die weitläufige Gartenlandschaft zum Spazierengehen. Danach können sich die Hunde im Pool abkühlen – natürlich nur im eigenen Hundepool.

ORF

„Es ist mir ganz wichtig, dass meine Hunde im Urlaub bei mir sind, denn ich kann den Urlaub nur genießen, wenn ich die Hunde mitnehmen kann. Das Hotel ist wirklich optimal für Besitzer und Hunde“, sagte Doris Gillmann aus Wien. „Sie sind ein Teil unserer Familie. Im Urlaub haben wir endlich auch einmal Zeit und die möchten wir auch mit unseren Hunden verbringen und nicht die Hunde zu Hause lassen und beaufsichtigen lassen“, so Daniela Schrempf aus Wels.

ORF

Keine Silvesterknallerei

Um andere Gäste nicht zu stören, sind Gäste mit Hund im Nebengebäude untergebracht. Im Zimmer wartet schon ein Begrüßungsleckerli auf die Vierbeiner. Generell wird im Hotel sehr viel Rücksicht auf Hunde genommen. „Wir haben auch zu Silvester kein Feuerwerk, also keine Knallerei mehr, da wir auch zu Silvester schon sehr viel Hunde bei uns in der Anlage haben. Und die genießen einfach die Ruhe hier – und dass es keine Knallerei gibt“, sagte die Rezeptionsleiterin vom „Das Eisenberg“ Claudia Menzel. Somit steht einem gemeinsamen Urlaub nichts mehr im Wege.