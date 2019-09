Wirtschaft

AMS will Frauen für Technik-Jobs begeistern

Frauen in technischen Berufen sind noch immer stark in der Unterzahl. Um junge Frauen dafür zu interessieren, startet am 9. September zum ersten Mal die „#techgirlsweek“. In allen Bezirken bieten Kursinstitute eine Woche lang die Möglichkeit, technische Berufe kennenzulernen.