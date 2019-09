In dem mit 60.000 Einwohnern bevölkerungsmäßig größten Bezirk Neusiedl am See gebe es gar kein Kulturzentrum des Landes, so Steiner. In Jennersdorf werde das ehemalige Kulturzentrum an einen privaten Unternehmer verkauft. Der erfolgte Ankauf von Schloss Tabor in Neuhaus am Klausenbach durch das Land sei zwar „ein guter Schritt“, meinte Steiner, werde für den Bezirk aber nicht ausreichend sein. Mattersburg, ursprünglich das erste Kulturzentrum im Burgenland und „ein Schrittmacher“, habe sich vom Prestigeprojekt „zu einer SPÖ-Blamage entwickelt“, so Sagartz. Nach „jahrelangem Stillstand“ sei jetzt endlich mit Umbaumaßnahmen begonnen worden. Das Lisztzentrum in Raiding im Bezirk Oberpullendorf finde für unterschiedlichste kulturelle Zwecke Verwendung.

Entscheidender Faktor für Tourismus

Es sei wichtig, dass man in der Nähe ein Haus der Kultur habe, weil da ganz einfach unterschiedlichste Veranstaltungen stattfinden könnten, so Steiner. Es sei auch ein entscheidender Faktor für den Tourismus. Das sehe man in jenen Bezirken, wo Kulturzentren ordentlich arbeiten würden, wie zum Beispiel in den Bezirken Eisenstadt, Güssing und Oberwart. Da merke man natürlich, dass auch viele Kulturtouristen angezogen würden.