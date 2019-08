Tiefer gelegte Autos, überbreite Reifen, ausgebaute Katalysatoren oder Rußpartikelfilter – die Autos, die die Polizei Dienstagnachmittag in den Bezirken Oberwart und Oberpullendorf ins Visier nahm, werden Roadrunner genannt – weil mit ihnen illegale Straßenrennen durchgeführt werden. In Wien gibt es bereits eine regelrechte Szene, erklärte Andreas Stipsits von der Verkehrsabteilung der Polizei.

„Im Burgenland sind wir gottseidank noch nicht so weit. Wir haben aber Internetrecherchen durchgeführt, wo sich so eine Szene möglicherweise zu etablieren versucht – und bevor das im Burgenland zu einem Problem wird, haben wir diese Schwerpunktaktion durchgeführt- an einem eigentlich atypischen Tag für Roadrunner“, so Stipsits.

Denn: durchgeführt wurde die Schwerpunktaktion zwischen 15.00 Uhr und 21.00 Uhr – mitten unter der Woche. „Wir waren mit Zivilfahrzeugen unterwegs und haben Standorte, wo sich die Roadrunner treffen beobachtet. Wenn die zu diesen Standorten gekommen sind, haben wir sie angehalten und den Technikern vorgeführt“, so Stipsits.

LPD

191 Tempoübertretungen

Techniker des Landes und der ASFINAG unterstützten die Polizei und haben teils gefährliches festgestellt, schilderte Stipsits. „Ein Beispiel: wir haben gestern ein sogenanntes Luftfederfahrwerk festgestellt. Bei diesen Luftfederfahrwerken besteht die Gefahr, dass wenn sie nachgebaut werden, während der Fahrt das Luftfederfahrwerk nicht funktionieren könnte, absackt auf den Boden – dann ist das Fahrzeug unlenkbar“, sagte Stipsits.

Es wurden auch zwei getunte Motorräder und ein auffrisiertes Mofa erwischt. Aber nicht nur die Techniker, auch die Radar-Geräte der Polizei waren voll ausgelastet: 191 Tempoübertretungen mussten angezeigt werden, es gab fast 80 weitere Anzeigen und sechs Führerscheinabnahmen. Die erwischten Lenker sind allesamt zwischen 17 und 30 Jahre alt – und sie sind nun gewarnt – die Polizei versichert: es wird nicht die letzte Schwerpunktaktion in diese Richtung gewesen sein.