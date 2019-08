Der Mann war in Deutschkreutz (Bezirk Oberpullendorf) unterwegs, als er stürzte und im Spital behandelt werden musste. Weil der Alkotest bei ihm rund 1,6 Promille ergab, wurde außerdem ein Verfahren zum Entzug des Führerscheins eingeleitet, berichtete die Polizei am Montag.

Ein 53-jähriger Autofahrer war ohne Lenkberechtigung unterwegs, als er am Samstag in Oberwart in eine Verkehrskontrolle geriet. Die Beamten fanden heraus, dass der Mann noch nie einen Führerschein besessen hatte. Dem Südburgenländer wurde daraufhin die Weiterfahrt untersagt, er wurde angezeigt.