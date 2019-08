Im Burgenland gab es im Vorjahr neun Schulwegunfälle, bei denen zehn Kinder verletzt wurden. Um solche Unfälle zu verhindert trainiert zum Beispiel in Horitschon (Bezirk Oberpullendorf) eine Gruppe von Eltern und Kindern schon einige Tage den Schulweg. Beim Schulweg-Training gebe es eine Menge an Dingen, die zu berücksichtigen seien, erklärte der Horitschoner Polizist Franz Schütz: „Zum einen, wo überquere ich die Straße – dass man den Schutzweg benutzen soll. Wie verhalte ich mich am Gehsteig – dass man nicht läuft, nicht stößt und so weiter.“

Beim Überqueren eines Schutzweges sollten die Kinder warten und schauen, ob ein Fahrzeug wirklich anhalte, bevor sie die Straße betreten, riet Schütz. Kinder können erst ab dem neunten Lebensjahr Entfernungen richtig abschätzen, auch das Abschätzen der Geschwindigkeit eines Fahrzeuges ist erst dann möglich.

Erwachsene haben wichtige Vorbildfunktion

Die Polizei bietet ab der ersten Klasse Volksschule auch Verkehrsunterricht an. Eigens geschulte Beamten gingen in die Klassen und vermittelten den Kindern auf altersgerechte Art das Thema Sicherheit im Straßenverkehr, so Schütz. Für die Kinder sei es auch ganz wichtig, dass die Erwachsenen ihnen ein gutes Vorbild seien, erklärte Volksschullehrerin Alexandra Haller. Man müsse ihnen Geduld im Straßenverkehr vermitteln, also zum Beispiel warten, bis die Autos wirklich vorbeigefahren seien.