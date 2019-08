Untergebracht ist die „Schatzgrube“ der Volkshilfe Burgenland in den aufgelassenen Räumlichkeiten einer ehemaligen Drogeriefiliale auf dem Hauptplatz der Gemeinde Großpetersdorf. Bei der Konzeption des Geschäfts zählten unter anderem ein Re-Use-Modell für gebrauchte Artikel sowie neue Arbeitsplätze zu den Zielen.

Gebrauchte Waren vergünstigt einkaufen

Hier gebe es für das ganze Südburgenland eine Möglichkeit vergünstigt einzukaufen, sagte Landtagspräsidentin und Präsidentin der Volkshilfe Burgenland, Verena Dunst. Die Ware sei gut erhalten und es gebe sie zu einem Secondhand-Preis. Dank dem Sozialreferat könne man gemeinsam mit dem Arbeitsmarktservice auch insgesamt zwölf neue Arbeitsplätze schaffen, so Dunst.

Jeder und jede kann in der „Schatzgrube“ einkaufen, aber auch das Projekt unterstützen. Verkauft werden nur Gegenstände, die von anderen zur Verfügung gestellt werden, so der Geschäftsführer der Volkshilfe Burgenland, Georg Stenger. Man habe die Schatzgrube auch entwickelt, um Menschen die Möglichkeit zu geben, gut erhaltene Waren abgeben zu können anstatt sie etwa im Keller zu verstauen. „Wir bringen sie dann wieder in den Verkaufsprozess, um anderen Menschen die hier einkaufen Freude zu schenken“, so Stenger.

Offizielle Eröffnung am 14. September

Künftig soll es auch eine Kleidersammelstelle geben. Gegenstände können ab sofort jeden Mittwoch und Donnerstag zwischen 13.00 und 16.00 Uhr abgegeben werden. Die Abholung von größeren Gegenständen wie etwa Möbeln, kann ab der offiziellen Eröffnung am 14. September organisiert werden.