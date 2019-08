Hofer hatte im Gespräch mit ORF-Moderator Tobias Pötzelsberger im Zusammenhang mit der Asypolitik der FPÖ gesagt: „Wenn ich in einer Zeitung lese, dass irgendwo ein Messerattentat war, dann weiß ich schon mit ziemlicher Sicherheit, das war kein Bürger aus Tobaj oder Stinatz, sondern es war jemand, der aus einer Kultur kommt, wo vielleicht das Messer ein bisschen lockerer sitzt“.

Norbert Hofers Aussage im ORF-Sommergespräch.

Vizebürgermeister fordert Entschuldigung Hofers

Die SPÖ-Stinatz wehrte sich gegen diesen „Nicht-Vergleich“, wie sie die Aussage Hofers bezeichnete. Vizebürgermeister Kreitzer forderte am Dienstag in einer Presseaussendung eine Entschuldigung Hofers. Stinatz sei dafür bekannt, dass es, gemessen am Asylwerber-Anteil, die „wohl geringste Rate an Vorfällen im Zusammenhang mit Asylwerbenden aufzuweisen hat“, so Kreitzer.

Josef Kreitzer im Gespräch mit ORF-Burgenland-Redakteur Andreas Berger.