Gericht

BEWAG-Prozess: Fortsetzung im Oktober

Im Herbst beschäftigt das Verfahren rund um ein 2003 geplantes, aber nie umgesetztes Windparkprojekt erneut die Justiz: Die Berufungsverhandlung rund um den BEWAG-Prozess findet am 8. und am 18. Oktober in Eisenstadt statt.