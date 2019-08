Ebenso ist Miriam Kutrowatz die Gewinnerin des Sonderpreises des Konzerthauses Wien und bekommt einen Auftritt im Jänner 2020 beim Festival „Resonanzen“ im Konzerthaus. Sie war die jüngste Teilnehmerin im Finale. Die Sopranistin ist die Tochter von Eduard Kutrowatz, der gemeinsam mit seinem Bruder Johannes das Lisztfestival Raiding leitet.

Zum Cesti-Gesangswettbewerb in Innsbruck hatten sich mehr als 200 Kandidatinnen und Kandidaten aus der ganzen Welt angemeldet. Der Gesangswettbewerb fand heuer bereits zum zehnten Mal statt und wurde im neuen Haus der Musik Innsbruck ausgetragen. Der erste Platz ging an die 30-jährige britischen Mezzosopranistin Grace Durham. Der zweite Preis ging an die Sopranistin Dioklea Hoxha (Kosovo), der dritte an Theodora Raftis (Zypern).