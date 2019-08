Wirtschaft

Golser Volksfest eröffnet

Am Samstagnachmittag ist das Golser Volksfest (Bezirk Neusiedl am See) feierlich eröffnet worden. Rund 250 Aussteller aus dem In- und Ausland sind vertreten. Rund 60 Musikgruppen werden in den nächsten zehn Tagen für Unterhaltung sorgen.