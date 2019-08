Die Fremden- und Grenzpolizeiliche Einheit mit der Bezeichnung „PUMA“ kontrollierte am Sonntagabend schwerpunktmäßig Reisezüge zwischen der Slowakei und Österreich. Dabei wurde auf der Bahnstrecke zwischen Pama und Kittsee (Bezirk Neusiedl am See) ein 28-jähriger russischer Staatsangehöriger einer Personenkontrolle unterzogen.

Es stellte sich heraus, dass gegen den Mann eine aufrechte Anordnung zur Festnahme der Staatsanwaltschaft Wien wegen Diebstahles, diverser Betrugsdelikte und Urkundenfälschungen besteht. Der Russe wurde festgenommen und in eine Justizanstalt nach Wien gebracht.