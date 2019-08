Es war die erste Goldmedaille bei einer Staatsmeisterschaft für Elena Guttmann. Die 18-Jährige aus Weiden am See (Bezirk Neusiedl am See) gewann den Bewerb über 200 Meter Brust, obwohl sie im Vorfeld der Titelkämpfe mit einer kleinen Verletzung zu kämpfen hat.

Erster Staatsmeistertitel für Elena Guttmann

Der Sieg über 200 Meter entschädigte auch für die kleine Enttäuschung im 100-Meter-Brustbewerb, wo sie Gold um fünf Hundertstelsekunden verpasste. Insgesamt schwamm Guttmann in Innsbruck ein Monsterprogramm, über ein Dutzend Bewerbe inklusive Staffeln nahm sie in Angriff. Jetzt macht sie einmal Pause, um im Herbst die nächsten Ziele in Angriff zu nehmen. „Nächstes Jahr ist die EM und vielleicht auch Olympia, das wär dann cool mit 18 Jahren. Aber es ist kein Druck da, aber EM wäre schon cool, ein Semifinale oder so“, so Guttmann.

Drei Siege für Lena Grabowski

Die erst 16-jährige Lena Grabowski aus Parndorf (Bezirk Neusiedl am See) kommt derzeit auch kaum zum Durchatmen. Nach den Junioren EM und WM der allgemeinen Klasse waren die Staatsmeisterschaften eine willkommene Abwechslung.

„Ich liebe die regionalen Wettkämpfe sowieso am meisten, weil man einfach die Leute kennt und die Atmosphäre einfach am besten ist. Jeder Wettkampf ist wichtig den man schwimmt, egal ob es ein nationaler oder ein internationaler ist“, so Grabowski. Sie räumte über die Rückenstrecken groß ab: Gold über 200 Meter, 100 Meter und 50 Meter Rücken. Die nächste Chance, um die Olympia-Qualifikation zu schaffen, ist bei der Junioren WM in Budapest.