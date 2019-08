Chronik

Parndorf: Pärchen nach Diebstahl gefasst

Ein Pärchen ist am Samstag nach einem Diebstahl in einem noblen Modegeschäft in Parndorf (Bezirk Neusiedl am See) gefasst worden. Die 27-Jährigen wurden von einem Security-Mitarbeiter beobachtet. Eine 40-jährige Komplizin der beiden ist laut Landespolizeidirektion Burgenland auf der Flucht.