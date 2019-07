Bauschutt und 40 Kilogramm Gefriergut – es handelt sich dabei um verdorbenes Fleisch und Würste – wurden bei dem St. Martinus-Pilgerkreuz illegal entsorgt. „Leider wird der Platz seit Jahren auch für illegale Müllablagerungen benutzt, und dies wird immer mehr. Alleine in den vergangenen zwei Wochen musste fünfmal Müll entsorgt werden“, so ein Mitglied des Vereins.

Freunde der Basilika Frauenkirchen

Die korrekte Entsorgung nach dem Auffinden des illegalen Mülls übernahm die Gemeinde Frauenkirchen. Nun überlege man, wie künftig gegen die Müllsünder vorgegangen werden kann, hieß es aus der Gemeinde und vom Verein.

Wohin mit verdorbenen Lebensmitteln?

Kleine Mengen Fleisch, wie etwa von Essensresten gehören in den Biomüll, also in die Biotonne. Wenn zum Beispiel die Tiefkühltruhe defekt wurde und deren Inhalt verdorben ist, sind Fleisch und Wurstwaren über die Tierkörperverwertung zu entsorgen, so Ernst Leitner vom Burgenländischen Müllverband (BMV). In jeder Gemeinde steht ein entsprechender – oft gekühlter – Behälter zur Verfügung. Der Standort ist bei jeder einzelnen Gemeinde zu erfragen.

Obst, Gemüse und sonstige Speisen sind ohne Tiefkühlsackerl über die Biotonne bzw. den Komposthaufen entsorgen. Milch, Sauermilch und Jogurt darf über den Kanal entsorgt werden – gilt nur für kleine Mengen, sonst in den Biomüll geben. Bei Topfen, Käse, Butter usw. zuerst die Verpackung entfernen, die Milchprodukte über Biotonne bzw. Komposthaufen entsorgen. Die Verpackungen zur Verpackungssammlung geben. Bei verdorbenen Marmeladen oder Konserven Inhalt aus Dosen und Gläsern in die Biotonne kippen oder auf den Komposthaufen geben. Den Komposthaufen mit Häckselgut oder Erde gut abdecken oder Gesteinsmehl darüberstreuen.