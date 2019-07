Trainer Sebastian Koller und drei Fußballer vom Team Dornau in Neumarkt im Tauchental (Bezirk Oberwart) bereiten sich derzeit auf das „Special Olympics Fußballturnier“ vor. Sie sind Teil der Mannschaft, die Österreich in Indien vertreten wird. Ein Turnier für mental beeinträchtigte Sportler, bei dem Fußballer aus über 20 Ländern aufeinandertreffen.

ORF

Das erste Mal im Leben fliegen

„Wir haben uns gut und lange darauf vorbereitet, sind hochmotiviert, und die Sportler sind topfit“, so der Trainer. Für Mario Fleck und Bernd Pratscher ist es die erste Reise zu einem internationalen Turnier. „Ich freue mich schon so sehr, dass ich mitfliegen kann. Ich bin noch nie geflogen, das wird mir sicher gefallen. Und ich freue mich auf die Spiele“, so Fleck. Kollege Mario Dukic hingegen ist mit dem Team Dornau schon viel herumgekommen – und bringt Erfahrung mit. Er war unter anderem schon in Shanghai und Los Angeles.

ORF

Die Metropole Chennai – an der Ostküste Indiens – wird zum Schauplatz der Special Olympics. Neun Tage werden Sebastian Koller und und seine Spieler in der Millionenstadt verbringen und an den Spieltagen ein bis zwei Matches absolvieren. Die Temperaturen seien mittlerweile gar nicht so viel heißer als zu Hause in Österreich. Dabei sein ist alles – aber ohne Medaille möchten die Männer vom Team Dornau nicht nach Hause kommen. Das Special-Olympics-Fußballtunier beginnt am 2. August.