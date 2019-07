Wirtschaft

Neues Image für Nationalpark

Der Nationalpark Neusiedler See-Seewinkel bekommt ein neues Gesicht – im Rahmen eines EU-Projektes wird derzeit an einem neuen Image für den Nationalpark gefeilt. Erklärtes Ziel ist es, das Schutzgebiet langfristig zu einer stärkeren Marke weiterzuentwickeln und so auch mehr Besucher in die Region zu locken.