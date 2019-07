Dieses erste Spiel gegen den TSV Hartberg ist zugleich die Premiere für SVM-Cheftrainer Franz Ponweiser in der Bundesliga. „Es hat sich transfertechnisch nicht so viel geändert – die Mannschaft ist intakt. Die Spieler, die wir dazubekommen haben , sind gut integriert. Die jungen Spieler, die den Sprung nach oben geschafft haben, machen einen richtig guten Job. Hartberg wird sicher kein einfacher Gegner, aber im Fokus steht unsere eigene Leistung. Ich denke, wenn die passt, dann können wir auch gegen Hartberg gewinnen“, sagte Ponweiser.

Ziel ist oberes Play-off

In der vergangenen Saison hat der SV Mattersburg die Top-sechs verpasst – und somit auch das obere Play-Off. Heuer soll dieser Sprung in die Meistergruppe gelingen. „Ich will nicht vermessen klingen, aber es wäre nicht gut, wenn wir sagen würden, dass wir nur in der Liga bleiben wollen. Wir wollen natürlich zunächst einmal ins obere Play-off. Das muss das Ziel sein. Wir wollen so viele Punkte sammeln wie möglich und werden nach dem Grunddurchgang schauen, wo wir stehen“, so Ponweiser.

Gegen Hartberg tat sich Mattersburg vergangene Saison allerdings schwer. Drei der vier Duelle haben die Burgenländer verloren. Mit insgesamt drei Spielen wird die erste Runde der neuen Saison am Sonntag um 17 Uhr abgeschlossen. Neben Mattersburg gegen Hartberg gibt es die Spiele Sturm Graz gegen St. Pölten – und LASK Linz gegen Altach.