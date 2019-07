Tourismus

Scheiblhofer: Wellnessresort neben Weingut

Es ist wohl eines der größten Hotelprojekte, das in den kommenden Jahren im Burgenland umgesetzt wird: Die Rede ist vom geplanten Wein-Wellnessresort der Winzerfamilie Scheiblhofer aus Andau (Bezirk Neusiedl am See). Das Resort soll ganz in der Nähe des Weingutes entstehen.