Chronik

Insgesamt fünf Verletzte bei Unfällen

Drei Verkehrsunfälle haben am Mittwoch im Burgenland binnen kurzer Zeit fünf Verletzte gefordert. Eine E-Bike-Fahrerin wurde in Neusiedl am See von einem Pkw niedergestoßen, als sie eine Kreuzung überqueren wollte.