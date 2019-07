Verkehr

Verlängerung S31: Bauarbeiten im Finale

Die Verlängerung der Burgenland-Schnellstraße (S31) bei Rattersdorf bis zur Staatsgrenze ist so gut wie abgeschlossen. Die neue Straße soll eine Entlastung für Anrainer bringen. Mittlerweile wird auch in Ungarn gebaut, in zwei Jahren soll der Verkehr dann ungehindert rollen.