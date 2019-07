Der unbekannte Mann soll am 12. Juni 2019 in das Haus in Mörbisch eingebrochen sein. Die Lichtbilder, die den mutmaßlichen Täter beim Betreten des Steges zum Tatort – ein Seehaus – zeigen, stammen aus der Überwachungskamera des Tatopfers. Die Staatsanwaltschaft Eisenstadt ordnete nun an, die Fotos zu veröffentlichen. Die Polizei Rust bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Landespolizeidirektion Burgenland