Der 19-jährige Grazer, der ohne Führerschein und mit einem nicht zum Verkehr zugelassenen Pkw unterwegs war, wurde am Sonntag im Gemeindegebiet von Bad Sauerbrunn angehalten. Bei der Kontrolle des Fahrzeuges habe sich herausgestellt, dass das Kennzeichen bereits am 17. Mai in Graz gestohlen worden war, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland. Der junge Mann wurde angezeigt. Er wurde bei Verkehrskontrollen im Rahmen des „Heyfield Festivals“ in Wiesen angehalten.

Bei den Kontrollen wurden in den frühen Morgenstunden außerdem fünf Lenker erwischt, die durch Alkohol oder Drogen beeinträchtigt waren. Eine Person hatte laut Polizei mehr als 0,8 Promille, vier Fahrer standen unter Drogeneinfluss. Sie wurden angezeigt.