Politik

Krautgartenweg: Streit um Spritzmittel

Im September geht in Eisenstadt am Krautgartenweg ein neuer Kindergarten in Betrieb. Bereits vor der Eröffnung gibt es Streit: Die SPÖ kritisiert, dass auf den angrenzenden Feldern Spritzmittel eingesetzt werden. Befürchtet werden Auswirkungen auf die Gesundheit der Kinder. Die ÖVP bezeichnet das als Populismus.