Das Motorboot dreht im Sommer frühmorgens seine Runden auf der acht Hektar großen Fläche, bevor die ersten Badegäste kommen. Das soll für eine bessere Wasserqualität sorgen. Das Motorboot sorgt für einen starken Wellengang, mischt das Wasser damit durch und kühlt es gleichzeitig. Das führt dazu, dass sich die Zerkarien weniger gut verbreiten können.

Der See hat eine flache Uferzone und auch einen Kinderbereich, sodass das Wasser nicht in Bewegung ist und sich schneller erwärmt. Das fördert die Vermehrung der Zerkarien, erklärt Bürgermeisterin Michaela Raber (SPÖ).

ORF

Nicht gefährlich aber lästig

Heuer haben die kleinen Quälgeister in Rauchwart noch keine größeren Probleme verursacht. Zerkarien sind zwar nicht gefährlich, aber sehr unangenehm – ähnlich wie Gelsenstiche. „Das einzige, was auch Gäste selbst tun können, ist sich gründlich zu duschen und gut abzutrocknen, wenn man aus dem Wasser kommt“, so die Bürgermeisterin.

ORF

Enten verbreiten Parasiten

Das Zerkarien-Problem tritt vor allem in Naturbadeseen auf, wo sich auch Wildenten gerne aufhalten. Durch ihren Kot gelangen die lästigen Parasiten ins Wasser. Die Enten sollten daher nicht gefüttert werden. In Rauchwart habe man mit dem Motorboot-Einsatz bisher sehr gute Erfahrungen gemacht, so Raber. An heißen Tagen werden in Rauchwart mehr als 1.000 Badegäste gezählt.