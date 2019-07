Seit Ende Mai sind die neuen 100- und 200-Euro Banknoten im Umlauf. Farbe und Design wurden geändert und sie haben dieselbe Höhe wie ein 50-Euro-Schein. Das neue Design erhöht auch die Sicherheit vor Fälschungen, sagte Maximilian Hiermann von der Österreichischen Nationalbank.

„Der Folienstreifen auf der rechten Seite der Banknote ist neu und zeigt ein Satellitenhologram und das Porträtfenster, das hier ebenfalls mitverwendet worden ist. Weiters haben der Hunderter und Zweihunderter auf der rechten und linken Seite der Banknote die Reliefstreifen unterbrochen. Der Hunderter hat sie einmal unterbrochen und der Zweihunderter hat sie zweimal unterbrochen“, erklärte Hiermann.

Fälschungen erkennen

Sehbehinderte Menschen können so einfacher zwischen einem 100 und einem 200 Euro Schein unterscheiden. Auch Fälschungen können durch einfache Tricks schnell erkannt werden.

„Durch die drei Prüfschritte – fühlen, sehen und kippen – der Banknote kann jeder sofort erkennen, ob die Banknote echt oder gefälscht ist“, so Hiermann. Der Eurobus bietet auch die Möglichkeit, alte Schilling-Banknoten in Euro umzutauschen. Ungefähr sieben Milliarden Schilling sind derzeit noch im Umlauf – umgerechnet mehr als 500 Millionen Euro. Der Eurobus macht am Mittwoch in Mattersburg und am Donnerstag in Neusiedl am See Station.