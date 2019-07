Der Traktor war dabei von einem Güterweg auf die Seestraße im Gemeindegebiet von Podersdorf am See abzubiegen, als es zu der Kollision mit dem Lkw kam. Dabei erlitt der 58-jährige Lenker des Lkws leichte Verletzungen. Er wurde mit der Rettung in die Unfallambulanz nach Frauenkirchen gebracht. Sein Beifahrer, ein 24-jähriger Österreicher, wurde unbestimmten Grades verletzt. Der Notarztwagen brachte ihn in das Krankenhaus Eisenstadt.

ORF

ORF

Der Lenker des Traktors blieb bei dem Unfall unverletzt. Die mit beiden Fahrzeuglenkern durchgeführten Alkotests verliefen negativ. Am Lkw entstand Totalschaden, der Traktor wurde erheblich beschädigt. Die Feuerwehr Podersdorf war mit drei Fahrzeugen und insgesamt 25 Feuerwehrleuten im Einsatz.