Am 26. Juli beginnt die neue Saison in der Fußball-Bundesliga. Der 27-jährige Jandl trainiert seit Wochen für seine ersten Spiele in Österreichs höchster Liga. Fix ist bereits, dass er in der ersten Cup-Runde das Spiel Bruck an der Leitha gegen Ried pfeifen wird. Das sei eine nette Partie zum Einstieg und er freue sich sehr darauf, so Jandl.

Wichtigstes Ziel: Liga halten

Jandl ist aktuell der einzige Bundesliga-Schiedsrichter vom burgenländischen Verband: „Das Ziel für die nächste Saison ist eindeutig, dass ich die Liga halte.“ Fußball spielt schon seit seiner Kindheit eine wichtige Rolle in Jandls Leben, im Alter von 17 Jahren wechselte er aber die Seiten: Er beendete seine Karriere als aktiver Spieler und wurde Schiedsrichter.

Intensives Programm

Wie fast alle Schiedsrichter in Österreich ist auch Florian Jandl weiterhin berufstätig. Er ist Lehrer am BG/BRG Mattersburg. Beruf, Privatleben und den Fußball unter einen Hut zu bekommen, ist eine der Herausforderungen, die Jandl bewältigen muss: Er absolviert drei Trainingseinheiten pro Woche, regelmäßige Schulungen, Fitness-Tests und natürlich die Spiele an den Wochenenden. Ein Traum für jeden Schiedsrichter ist natürlich auch der Einsatz auf der internationalen Fußballbühne: Der letzte burgenländische Schiedsrichter, der das schaffte, war Günther Benkö.