Der 33-jährige Oberwarter führt nach diesem Sieg die Saisonwertung der European Tour – Race to Dubai – als Nummer eins an und verbesserte sich in der Weltrangliste um weitere 43 Plätze und ist jetzt 40.

Nach seinem Sieg in Aberdeen freute sich der Oberwarter über den großartigen Erfolg. „Großartig, ich liebe es hier auf den Linkskursen in Schottland zu spielen. Ich hatte richtig Spaß da draußen und habe es genossen hier zu sein, weil wir nicht oft in dieser Position sind. Ich habe es genossen, hier zu sein, mein Telefon explodiert gerade, weil es dauernd läutet. Alle waren bei mir – auch wenn sie nicht hier vor Ort sein können. Ich bin sehr dankbar für die Unterstützung“, so Wiesberger.

European Tour

Die Scottish Open sind eines der acht hochdotierten European Tour Turniere – für den Sieg bekam Bernd Wiesberger ein Preisgeld von mehr als einer Million Euro. Am Donnerstag beginnt für den Oberwarter bereits das nächste große Turnier, die British Open.