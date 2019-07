Die Bauarbeiten an dem 3,5 km langen Straßenstück zwischen Fertörakos in Ungarn und der burgenländischen Grenze bei St. Margarethen laufen seit dem Frühjahr. Um die Arbeiten rechtzeitig – wie geplant – bis Ende Dezember abzuschließen, sei eine mehrwöchige Sperre der Straße notwendig, heißt es. Die stark befahrene Straße ist derzeit nur etwa vier Meter breit, in Zukunft wird sie eine Breite von sechs Metern aufweisen.

Sanierung der Straße zwischen dem Grenzübergang St.Margarethen und Fertörákos

Öffnung für eine Woche im August

Lediglich für die Feierlichkeiten rund um das 30-Jahr-Jubiläum des Paneuropäischen Pickniks am 19. August wird die Straße für zehn Tage (11.- 21. August) wieder geöffnet. Danach – ab 22. August – ist die Straße bis auf weiteres nur einspurig befahrbar.

Die Sperre der Straße trifft in erster Linie die zahlreichen ungarischen PendlerInnen. Sie müssen über den Grenzübergang Klingenbach ausweichen.