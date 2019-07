Politik

Millioneninvestition in Eisenstadt-Umgebung

Mehr als 2,6 Millionen Euro werden heuer im Bezirk Eisenstadt-Umgebung in den Straßenbau, in den Katastrophen- und in den Hochwasserschutz investiert. Den Großteil des Infrastrukturbudgets für den Bezirk Eisenstadt-Umgebung verschlingen Straßen.