Chronik

Land unterstützt Caritas Lerncafes

Die Caritas Burgenland bietet in ihren drei Lerncafes in Eisenstadt, Neusiedl am See und Oberwart Gratis-Nachhilfe für Kinder an, deren Eltern sich diese Betreuung sonst nicht leisten könnten. Das Land Burgenland unterstützt das Projekt heuer erstmals finanziell.