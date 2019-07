Die bisherige, jahrzehntelange Kooperation des den Preis verleihenden Österreichischen Journalisten Clubs (ÖJC) mit Südtirol war nicht mehr verlängert worden. Der Gatterer-Preis wird jedes Jahr vom ÖJC ausgelobt, geschaffen wurde der Preis 1985, ein Jahr nach dem Tod des aus Sexten in Südtirol stammenden Claus Gatterer. 1986 wurde er erstmals in der Heimatgemeinde Gatterers vergeben. Nachdem die jahrzehntelange Kooperation mit Südtirol als Sponsor nicht mehr fortgesetzt wurde, sprangen das Land Burgenland und die Esterhazy Betriebe GmbH ein. Diese teilen sich die Dotierung jeweils zur Hälfte.

Heuriger Preisträger ist der Tiroler Investigativjournalist, Blogger und Landwirt Markus Wilhelm. Dieser werde für sein jahrzehntelanges publizistisches Eintreten für zu Unrecht missachtete Gruppen und Personen ausgezeichnet, erklärte der Vizepräsident des Österreichischen Journalistenclubs, Oswald Klotz.

„Im gegenständlichen Fall geht es um die Berichterstattung und Aufdeckung von vermutlicher Diskriminierung von Künstlerinnen und Künstlern in geschlechtsspezifischer Hinsicht, sowie die Benachteiligung von Künstlerinnen und Künstlern aus Osteuropa, Stichwort Erl“, so Klotz. Dabei geht es um die Vorwürfe gegen den umstrittenen ehemaligen Intendanten und Dirigenten der Tiroler Festspiele Erl, Gustav Kuhn.

Fernsehjournalistin Beate Haselmayer ausgezeichnet

"Die ehrende Anerkennung geht an die Fernsehjournalistin Beate Haselmayer für ihren Beitrag „Besser als die Straße“, ausgestrahlt in der ORF-Fernsehserie „Am Schauplatz", in dem sie auf äußerst einfühlsame Weise Menschen porträtiert, die sozialen Randgruppen und Minderheiten angehören“, so Klotz. Die offizielle Preisvergabe findet am 5. September im Schloss Esterhazy in Eisenstadt statt.