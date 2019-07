Peter Berczeller, Jahrgang 1931, war Sohn des jüdischen Arztes und Schriftstellers Richard Berczeller, der in Mattersburg praktiziert hat. 1938 ist die Familie Berczeller vor dem Holocaust von Mattersburg über Paris und Afrika nach New York geflohen, wo er als Arzt Karriere gemacht hat.

ORF

Seine Lebenserinnerungen hat Peter Berczeller 2013 in dem Buch „Der kleine weiße Mantel“ veröffentlicht. Darin erzählt er über seinen Werdegang vom jüdischen Doktorsohn in Mattersburg, über die Vertreibung und das Exil, bis hin zu seiner beruflichen Entwicklung als junger Arzt in einem jüdischen Spital in New York. Mit Mattersburg, das er regelmäßig besucht hat, fühlte sich Peter Berczeller bis zu seinem Tod verbunden.