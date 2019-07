Der 72-Jährige gab an, gemeinsam mit seiner Frau unterwegs gewesen zu sein, als beide etwas Dunkles auf der Straße liegend bemerkten. Lenker und Beifahrerin gingen von verlorenem Ladegut oder einem Wildtier aus und überfuhren den Gegenstand. Erst zu Hause wurde das Auto auf eventuelle Beschädigungen überprüft, wobei sie keine Schäden feststellen konnten.

Aus den Nachrichten erfuhr das Ehepaar dann von dem tödlichen Unfall, bei dem ein 21-Jähriger ums Leben kam – mehr dazu in Fahrerflucht: Fußgänger getötet. Sie erstatteten Anzeige. Die Beamten überprüften das vermeintliche Unfallfahrzeug und stellten eine leichte Beschädigung an der Bodenplatte fest. Die Staatsanwältin ordnete die Sicherstellung des Unfallautos an. Der beschuldigte Lenker und dessen Gattin als Beifahrerin wurden vernommen. Die Ermittlungen der Polizei laufen.