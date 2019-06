Wirtschaft

Diskussion über die Zukunft des Tourismus

Seit Donnerstag findet in Frauenkirchen (Bez. Neusiedl am See) ein Workshop statt, an dem die Geschäftsführer der neun Bundesländer-Tourismusverbände teilnehmen. Das Thema: Wie soll sich der österreichische Tourismus in Zukunft entwickeln?